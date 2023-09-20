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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!

        İstanbul'da, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, şüpheli Suat Beker polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:37
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        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
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        İstanbul Beyoğlu'nda olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi.

        ALACAK VERECEK TARTIŞMASI ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        SİLAHINI ÇEKİP VURDU

        Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

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