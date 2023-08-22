İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?
İş Sağlığı ve Güvenliği okumak isteyen aday öğrenciler bölüm hakkındaki sorularını cevaplamak adına arama motorlarına başvurmaktadır. Peki İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir? Mezunları neler bekliyor? Yazımızın devamında…
Öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir konusuna değinmek gerekirse, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Bölümü, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla eğitimli profesyoneller yetiştiren bir bölümdür. İSG Bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırılarak, iş yerlerinde riskleri yönetme, güvenlik önlemlerini alma, acil durum planları hazırlama gibi konularda yetkinlik kazanmaları sağlanır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları iş olanakları oldukça fazladır. İSG uzmanları, iş yerlerinde hem işverenin hem de çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını denetler, gerektiğinde düzeltici tedbirler önerir. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl diye merak eden öğrenciler için ise 2 yıl olduğunu söylemek gerekir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?
İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları ne iş yapar konusu oldukça merak edilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları nerede çalışır diye merak edenler için mezunları genellikle aşağıdaki gibi alanlarda çalışabilirler:
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunlarının iş imkanları geniş bir yelpazede bulunmaktadır. İş güvenliği yasalarının giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, İSG uzmanlarının talebi artmaktadır ve bu da mezunlar için çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü dersleri, öğrencilere iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu dersler genellikle aşağıdaki ana konu başlıkları altında toplanır:
İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi
İş kazaları, meslek hastalıkları ve nedenleri
Risk analizi ve değerlendirmesi
Acil durum planları ve yangın güvenliği
İş güvenliği mevzuatı ve yasal gereklilikler
Ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartları
ISO 45001 ve diğer İSG yönetim sistemleri
Politika oluşturma, hedef belirleme ve performans izleme
Farklı türde KKD'lerin kullanımı ve seçimi
KKD'lerin önemi ve etkin kullanımı
Ergonomi ve iş yerinde ergonomik düzenlemeler
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler
Çalışanların İSG eğitimi
İSG bilgilerinin etkili iletişimi
İSG denetimleri ve incelemeleri
Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve iyileştirme
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme stratejileri
İSG politika ve prosedürlerinin oluşturulması
İşaret ve etiketlerin anlamları ve kullanımı
İşaret ve etiketlerin iş yerindeki rolü
İSG alanında kullanılan teknolojik gelişmeler
İSG süreçlerini iyileştirmek için dijital araçlar
Bu dersler, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanında geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlar ve mezunların iş yerlerinde güvenliği sağlamak, riskleri yönetmek ve uygun önlemleri almak konularında yetkin hale gelmelerini sağlar.