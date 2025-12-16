Habertürk
        İş Sanat Anadolu Sergileri İznik’te

        İş Sanat Anadolu Sergileri'nin Mavinin Sırları seçkisi, eşsiz estetik mirasımız çininin resim sanatımızdaki yansımalarına odaklanıyor

        Giriş: 16.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:45
        İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te
        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri’nin 2025 yılındaki son durağı, yüzyıllar boyunca Osmanlı çini sanatının merkezlerinden biri olan İznik olacak. 20-21 Aralık tarihlerinde İş Bankası İznik Şubesi’nde sergilenecek “Mavinin Sırları” seçkisi, renk, desen ve zarafetin buluştuğu eşsiz bir estetik mirasın Türk resim sanatındaki yansımalarını bir araya getirecek.

        Şerif Renkgörür’ün İznik çinisi motiflerini taşıyan leylaklı vazo kompozisyonu, Şevket Dağ’ın çininin mimariyle kurduğu ritmi öne çıkaran Rüstem Paşa Camii tablosu, Feyhaman Duran ve Selahattin Teoman’ın izlenimleriyle Topkapı Sarayı’nın çinili mekânları, İznik doğumlu Zeki Fındıkoğlu’nun kırsal yaşamı aktaran baskıları, Nazlı Ecevit ve İbrahim Çallı’nın mavi seramikli natürmortları, Melahat Üren ve Söbütay Özer’in İznik motifli vazoları, Hulusi Mercan’ın geometrik düzenlemeleri ön plana çıkaran Yeşil Türbe yorumu ve Türkiye’de modern seramiğin öncüsü Füreya Koral’ın üçlü yuvarlak panosu bu sergide izlenebilecek.

        ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ BUGÜNÜN KUŞAKLARIYLA BİR ARADA

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.

        İlk altı ayında 4 bin sanatsevere ulaşan Anadolu Sergileri önemli ödüllerin de sahibi oldu: MarCom Ödülleri’nin “Stratejik İletişim-Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde platin ödül kazanan proje, Sardis Ödülleri’nin “Kültür Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri”, Toplumsal Fayda Ödülleri’nin ise “Topluma Değer Katan Projeler-Kültür Sanat” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

        İbrahim Çallı’nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat) ve Ege Havası (Edremit) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

        #İş Sanat Anadolu Sergileri
        #İznik
