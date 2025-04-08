İş Sanat'ın Resim Tarihi Semineri'nde sıra 1970'lerde

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu Ayşegül 20. Yüzyılda başlıklı Resim Tarihi Seminer Serisi, 13 Nisan 2025 Pazar günü sanatseverleri “1970’li Yıllar” a götürüyor. 1920’lerle başlayıp,1930’lar 1940’lar, 1950’ler ve 1960’ların ardından, Sönmez bu kez 1970’li yıllarda Türkiye’deki sanat ortamına dalıyor ve 1970'lerin Türk sanatına getirdiği değişimleri inceliyor. O yılların hangi yenilikleri, hangi dönüşümleri getirdiğini araştırıyor.

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1970’ler… Patti Smith’in Horses albümünden Kuzgun Acar’ın Kafkas Tebeşir Dairesi oyunu için yaptığı masklara, Ayşegül Sönmez 20. Yüzyılda olmayı ve iş bankası resim heykel müzesi koleksiyonundan ilham almayı sürdürüyor

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez bu karanlık dönemi Kuzgun Acar gibi çok yaratıcı sanatçılarla anarken bu kez ona Adalet Ağaoğlu’nun Sevgi Soysal’ın Füruzan'ın eşlik ettiğini bu cesur yazar kadınlarla umutsuzluğa daha az kapıldığını ifade ediyor. Sönmez ile Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki eserler eşliğinde, dönemin sanat akımlarını ve bu akımların sanata etkilerini birlikte keşfe davetlisiniz. 13 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Black Box’ta yapılacak etkinliğin biletleri Biletix’ten edinilebilir.