İş Sanat Mart'ta da dopdopulu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

İş Sanat Mart'ta da dopdopulu

İş Sanat’ta çevrim içi etkinlikler devam ediyor. Sevilen türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan zengin bir program Mart ayında sanatseverlerle buluşacak. Tüm etkinlikler sezon sonuna kadar İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz erişime açık olacak.

İş Sanat Mart'ta da dopdopulu


Pandemi döneminde klasik müzikten caza, tiyatrodan çocuk masallarına birbirinden güzel onlarca konser ve gösteriyi sanatseverlerle buluyturan İş Sanat, Mart ayında da dopdolu bir proramla baharı karşılıyor. İşte o program:


'BARBAR' TIP BAYRAMI'NDA SAHNEDE OLACAK

Pandemi döneminin özverili kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla sahne alan Barabar ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda izleyicileriyle buluşacak. Aralarında Serkan Keskin (basgitar) ve Taner Ölmez’in de (vokal) bulunduğu topluluk, halk türkülerini kendi yorumlarıyla sahneye taşıyor. Orkestrada Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan da yer alıyor.

HANENDELER VE SAZENDELER İLE 'KÜRDİLİHİCAZKAR MEYDAN FASLI'

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan’ın İş Sanat için hazırladığı “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” başlıklı konser mart ayında yayında olacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu hanendeler ve sazendeler ile bu eşsiz müzik ziyafeti 6 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilir.

İŞ SANAT'TA CAZ BAHARI

Erdem &Ouml;zkan
Erdem Özkan

Caz müziğin efsane isimleri Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın unutulmayan şarkıları mart ayında içinizi ısıtacak. Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin yer alacağı konserde solistlere Şenova Ülker Caz Orkestrası eşlik edecek. Halil İbrahim Işık’ın düzenlemeleri ve yıldız solistleriyle “Caz Baharı”, 20 Mart’ta saat 20.30’dan itibaren izlenebilir.

BAROK DÖNEM ESERLERİ CARMERATA BAROK İSTANBİL YORUMUYLA İŞ SANAT'TA

İş Sanat’ın klasik müzik konserleri Camerata Barok İstanbul ile devam ediyor. Barok dönem eserlerini icra eden topluluk, bu konserde orkestral eserlerin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da seslendirecek. 2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul ve solist kontrtenor Kaan Buldular’ın yer aldığı konser, 25 Mart akşamı yayında olacak.

MİLLİ REASÜRANS ODA ORKESTRASI'NIN SOLİSTİ CİHAT AŞKIN

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri şef Hakan Şensoy yönetiminde gerçekleşecek. Mendelssohn, Vivaldi ve Rossini’nin eserlerinin yanı sıra besteci Cem Küçümen’in ikili keman konçertosunun da seslendirileceği konser, 11 Mart’tan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Konserin solisti keman sanatçısı Cihat Aşkın olacak.

YİĞİT KARATAŞ RESİTALİ


İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız, bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyaca önemli salonlarda konserler veren keman sanatçısı Yiğit Karataş, mart ayında İş Sanat’a konuk olacak. Karataş’a piyanist Tayfun İlhan eşlik edecek. Konser 4 Mart akşamı klasik müzik severlerle buluşacak.

CAHİT SITKI TARANCI ŞİİRLERİ İŞ SANAT'TA

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri, 8 Mart’ta izleyicisiyle buluşacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ve Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği "Düşten Güzel" başlıklı dinletide, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek şiirleri, Şevval Sam ise şarkıları seslendirecek. Dinleti, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon boyu erişime açık olacak.

İŞ SANAT OKUMA TİYATROSU'NDA BU AY

Klasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi mart ayında da devam ediyor. William Shakespeare’in “Kış Masalı3 Mart’ta, Pierre-Augustin Beaumarchais’in “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün17 Mart’ta, Moliere'in “Kibarlık Budalası”24 Mart’ta, Lope de Vega’nın “Olmedo Şövalyesi” başlıklı eserleri 31 Mart’ta yayımlanacak. Her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümlerin, oyuncuların sesiyle hayat bulduğu serinin tamamı sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

HEYECAN VERİCİ MASALLAR MASAL TİYATROSU'NDA

Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda çocuklarla ve masal seven yetişkinlerle buluşuyor. 7 Mart’ta “Karlar Kraliçesi”, 14 Mart’ta “12 Dans Eden Prenses”, 21 Mart’ta “Gulliver’in Gezileri” ve 28 Mart’ta “Deniz Kızı” izlenebilecek. Sezondaki tüm masallar İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon sonuna kadar yayında olacak.

PROVADAN İZLE SERİSİ 'FIRTINA' İLE DEVAM EDİYOR

İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı yeni serisi yine bir klasik eserle devam ediyor. William Shakespeare’in iktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor. Moda Sahnesi oyuncularının “Fırtına” yorumu 27 MartDünya Tiyatro Günü’nde izleyiciyle buluşacak.

'YAZARININ SESİNDEN' SERİSİNİN YENİ KONUKLARI

“Yazarının Sesinden” serisinde 1 Mart’ta Sunay AkınMakiler”, 15 Mart’ta Artun Ünsalİktidarların Sofrası”, 22 Mart’ta Nilgün ÖneşAğlamak Yok” ve 29 Mart’ta Selçuk AltunAyrılık Çeşmesi Sokağı” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Seri, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

 

İŞ SANAT'TA MART AYI

 

1 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Sunay Akın “Makiler”

 

3 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Kış Masalı”

 

4 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Yiğit Karataş – keman

Tayfun İlhan – piyano

 

6 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı

 

7 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

8 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi: “Düşten Güzel”

Atilla Birkiye – metni düzenleyen

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni

Şevval Şam – solist

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

 

11 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

Cihat Aşkın - keman

 

14 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “12 Dans Eden Prenses”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

14 Mart 2021 Pazar saat: 20.30

Barabar

Serkan Keskin – basgitar

Taner Ölmez - vokal

Fırat İkisivri – akustik gitar, elektrogitar

Caner Malkoç – klarnet, saksafon, flüt

Cihan Tanrıverdi – elektrogitar

Özgür Taş - davul

Serkan Polat – perküsyon

Sibel Altan – perküsyon

 

15 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”

 

17 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün”

Sibel K&ouml;se
Sibel Köse

20 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Şenova Ülker Band ile Caz Baharı

Erdem Özkan, Sibel Köse – vokal

Ediz Hafızoğlu – davul

Kağan Yıldız – kontrbas

Ercüment Orkut – piyano

Bulut Gülen – trombon

Engin Recepoğulları – tenor saksafon

Serhan Erkol – alto saksafon

Şenova Ülker, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı – trompetler

 

21 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Gulliver’in Gezileri”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

22 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Nilgün Öneş “Ağlamak Yok”

 

24 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Kibarlık Budalası”

 

25 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Camerata Barok İstanbul

Kaan Buldular – kontrtenor

 

27 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Provadan İzle “Fırtına”

Moda Sahnesi

 

28 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Deniz Kızı”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

29 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı”

 

31 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Olmedo Şövalyesi”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültürel ve doğal miraslarımız XXXIV (Niğde'nin Tarihi Anıtları)
KÜLTÜR-SANATTarihi anıtlarıyla aday
Yurt dışına kaçırılan 412 eserimiz daha iade ediliyor
KÜLTÜR-SANAT412 eserimiz daha geliyor
Bilge Tonyukuk Anıtı, Türk tarihinin eşsiz varlıklarından biri
KÜLTÜR-SANATTürk tarihi için eşsiz
Son dakika: İnternette seyredebileceğiniz en iyi 15 western filmi
KÜLTÜR-SANATİnternette seyredebileceğiniz en iyi 15 western filmi
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXIII (Mardin Kültürel Peyzaj Alanı)
KÜLTÜR-SANATKaleler Şehri
Eczacıbaşı'ndan sanata 35 milyon TL destek
KÜLTÜR-SANATEczacıbaşı'ndan sanata 35 milyon TL
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları
'İstanbulied’ İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'İstanbulied’ İş Sanat'ta
Erol Evgin'in resim tutkusu
KÜLTÜR-SANATErol Evgin'in resim tutkusu
Erdal Beşikçioğlu, oyunlarını dijitalleştirmeye devam ediyor
KÜLTÜR-SANATDijitalleşen yeni oyunu 'Nina'