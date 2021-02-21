İş Sanat Mart'ta da dopdopulu



Pandemi döneminde klasik müzikten caza, tiyatrodan çocuk masallarına birbirinden güzel onlarca konser ve gösteriyi sanatseverlerle buluyturan İş Sanat, Mart ayında da dopdolu bir proramla baharı karşılıyor. İşte o program:



'BARBAR' TIP BAYRAMI'NDA SAHNEDE OLACAK

Pandemi döneminin özverili kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla sahne alan Barabar ekibi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda izleyicileriyle buluşacak. Aralarında Serkan Keskin (basgitar) ve Taner Ölmez’in de (vokal) bulunduğu topluluk, halk türkülerini kendi yorumlarıyla sahneye taşıyor. Orkestrada Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan da yer alıyor.

HANENDELER VE SAZENDELER İLE 'KÜRDİLİHİCAZKAR MEYDAN FASLI'

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan’ın İş Sanat için hazırladığı “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” başlıklı konser mart ayında yayında olacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu hanendeler ve sazendeler ile bu eşsiz müzik ziyafeti 6 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilir.

İŞ SANAT'TA CAZ BAHARI

Erdem Özkan

Caz müziğin efsane isimleri Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın unutulmayan şarkıları mart ayında içinizi ısıtacak. Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin yer alacağı konserde solistlere Şenova Ülker Caz Orkestrası eşlik edecek. Halil İbrahim Işık’ın düzenlemeleri ve yıldız solistleriyle “Caz Baharı”, 20 Mart’ta saat 20.30’dan itibaren izlenebilir.

BAROK DÖNEM ESERLERİ CARMERATA BAROK İSTANBİL YORUMUYLA İŞ SANAT'TA



İş Sanat’ın klasik müzik konserleri Camerata Barok İstanbul ile devam ediyor. Barok dönem eserlerini icra eden topluluk, bu konserde orkestral eserlerin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da seslendirecek. 2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul ve solist kontrtenor Kaan Buldular’ın yer aldığı konser, 25 Mart akşamı yayında olacak.

MİLLİ REASÜRANS ODA ORKESTRASI'NIN SOLİSTİ CİHAT AŞKIN

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri şef Hakan Şensoy yönetiminde gerçekleşecek. Mendelssohn, Vivaldi ve Rossini’nin eserlerinin yanı sıra besteci Cem Küçümen’in ikili keman konçertosunun da seslendirileceği konser, 11 Mart’tan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Konserin solisti keman sanatçısı Cihat Aşkın olacak.

YİĞİT KARATAŞ RESİTALİ



İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız, bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyaca önemli salonlarda konserler veren keman sanatçısı Yiğit Karataş, mart ayında İş Sanat’a konuk olacak. Karataş’a piyanist Tayfun İlhan eşlik edecek. Konser 4 Mart akşamı klasik müzik severlerle buluşacak.

CAHİT SITKI TARANCI ŞİİRLERİ İŞ SANAT'TA

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri, 8 Mart’ta izleyicisiyle buluşacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ve Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği "Düşten Güzel" başlıklı dinletide, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek şiirleri, Şevval Sam ise şarkıları seslendirecek. Dinleti, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon boyu erişime açık olacak.

İŞ SANAT OKUMA TİYATROSU'NDA BU AY

Klasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi mart ayında da devam ediyor. William Shakespeare’in “Kış Masalı” 3 Mart’ta, Pierre-Augustin Beaumarchais’in “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün” 17 Mart’ta, Moliere'in “Kibarlık Budalası”24 Mart’ta, Lope de Vega’nın “Olmedo Şövalyesi” başlıklı eserleri 31 Mart’ta yayımlanacak. Her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümlerin, oyuncuların sesiyle hayat bulduğu serinin tamamı sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

HEYECAN VERİCİ MASALLAR MASAL TİYATROSU'NDA

Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda çocuklarla ve masal seven yetişkinlerle buluşuyor. 7 Mart’ta “Karlar Kraliçesi”, 14 Mart’ta “12 Dans Eden Prenses”, 21 Mart’ta “Gulliver’in Gezileri” ve 28 Mart’ta “Deniz Kızı” izlenebilecek. Sezondaki tüm masallar İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon sonuna kadar yayında olacak.

PROVADAN İZLE SERİSİ 'FIRTINA' İLE DEVAM EDİYOR

İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı yeni serisi yine bir klasik eserle devam ediyor. William Shakespeare’in iktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor. Moda Sahnesi oyuncularının “Fırtına” yorumu 27 MartDünya Tiyatro Günü’nde izleyiciyle buluşacak.

'YAZARININ SESİNDEN' SERİSİNİN YENİ KONUKLARI

“Yazarının Sesinden” serisinde 1 Mart’ta Sunay Akın “Makiler”, 15 Mart’ta Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”, 22 Mart’ta Nilgün Öneş “Ağlamak Yok” ve 29 Mart’ta Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Seri, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

İŞ SANAT'TA MART AYI

1 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Sunay Akın “Makiler”

3 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Kış Masalı”

4 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Yiğit Karataş – keman

Tayfun İlhan – piyano

6 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı

7 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Karlar Kraliçesi”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

8 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi: “Düşten Güzel”

Atilla Birkiye – metni düzenleyen

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni

Şevval Şam – solist

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

11 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

Cihat Aşkın - keman

14 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “12 Dans Eden Prenses”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

14 Mart 2021 Pazar saat: 20.30

Barabar

Serkan Keskin – basgitar

Taner Ölmez - vokal

Fırat İkisivri – akustik gitar, elektrogitar

Caner Malkoç – klarnet, saksafon, flüt

Cihan Tanrıverdi – elektrogitar

Özgür Taş - davul

Serkan Polat – perküsyon

Sibel Altan – perküsyon

15 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”

17 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün”

Sibel Köse

20 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Şenova Ülker Band ile Caz Baharı

Erdem Özkan, Sibel Köse – vokal

Ediz Hafızoğlu – davul

Kağan Yıldız – kontrbas

Ercüment Orkut – piyano

Bulut Gülen – trombon

Engin Recepoğulları – tenor saksafon

Serhan Erkol – alto saksafon

Şenova Ülker, Halil İbrahim Işık, Barış Doğukan Yazıcı – trompetler

21 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Gulliver’in Gezileri”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

22 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Nilgün Öneş “Ağlamak Yok”

24 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Kibarlık Budalası”

25 Mart 2021 Perşembe saat: 20.30

Camerata Barok İstanbul

Kaan Buldular – kontrtenor

27 Mart 2021 Cumartesi saat: 20.30

Provadan İzle “Fırtına”

Moda Sahnesi

28 Mart 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Deniz Kızı”

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

29 Mart 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı”

31 Mart 2021 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Olmedo Şövalyesi”