İş Sanat'ta Cuma İş Çıkışı Atiye konseri

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen konserlerin bu sezon ilk konuğu Atiye oluyor.

2011 yılında MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ni kazanan Atiye, farklı türleri bir araya getiren müziğiyle geniş bir hayran kitlesi elde etti. 20 Eylül Cuma, saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak Cuma İş Çıkışı, 19.00’da Atiye konseriyle devam edecek.

Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, 4 Ekim’de sevilen türküleri kendilerine özgü yorumlarla seslendiren Barabar ve 11 Ekim’de Melek Mosso ile Kibele Çeşmesi Heykeli önünde buluşacak.