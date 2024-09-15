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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat'ta Cuma İş Çıkışı Atiye konseri

        İş Sanat'ta Cuma İş Çıkışı Atiye konseri

        İş Sanat'ın klasikleşen Cuma İş Çıkışı konserleri yeni sezona 20 Eylül Cuma günü Atiye konseriyle başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:14
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        İş Sanat'ta Cuma İş Çıkışı Atiye konseri
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        İş Sanat’ın yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri başlıyor. Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen konserlerin bu sezon ilk konuğu Atiye oluyor.

        2011 yılında MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ni kazanan Atiye, farklı türleri bir araya getiren müziğiyle geniş bir hayran kitlesi elde etti. 20 Eylül Cuma, saat 18.30’da DJ performansıyla başlayacak Cuma İş Çıkışı, 19.00’da Atiye konseriyle devam edecek.

        Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, 4 Ekim’de sevilen türküleri kendilerine özgü yorumlarla seslendiren Barabar ve 11 Ekim’de Melek Mosso ile Kibele Çeşmesi Heykeli önünde buluşacak.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” konserleri için www.biletix.com’dan rezervasyon yapılması gerekmektedir.

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        #İş Sanat
        #Cuma İş Çıkışı
        #atiye
        #konser
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