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İş Sanat'ta "Edebiyat Günleri" 29 Mayıs'ta başlıyor

Usta isimlerin şiir ve hikayelerini izleyicilerle buluşturan İş Sanat'ta "Edebiyat Günleri" 29 Mayıs'ta başlayacak.

İş Sanat'ta
AA

İş Sanat'ın Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek etkinlikler 3 gün sürecek.

İlk kez çevrim içi düzenlenen "Edebiyat Günleri"nde, önceki sezonlarda sahnelenen şiir ve hikaye dinletilerin tam kayıtları, sanatçıların evde kaydettikleri özel performansların da yer alacağı seçki edebiyat severlerle buluşacak.

Gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı sahibi Pelin Buzluk, Kemal Varol, Ethem Baran, Yalçın Tosun ve Melisa Kesmez hikayelerini seslendirecek.

Cevat Çapan ve Haydar Ergülen'in şiirlerini okuyacağı programda Doğan Hızlan sevdiği şiirleri, Prof. Dr. Handan İnci Elçi ise seçme eserleri seslendirecek.

Ayrıca şiir ve hikaye dinletilerinden izleyiciler için özel seçilen kayıtlar, İş Sanat'ın YouTube kanalında daha sonra da izlenebilecek.

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