İş Sanat'ta Mayıs bayram neşesiyle başlıyor



Bayram Akşamı Fasıl Ziyafeti

Türk Sanat Müziği’nin değerli isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Gerdâniye Köçekçe Takımı”nın, İş Sanat için hazırladığı konser bayramın ilk günü yayında olacak.

Osmanlı döneminde, müzikle dansın bir arada sunulduğu bir eğlence geleneği olan ve zaman içinde halk türküleriyle de bir araya gelerek yeni formlar kazanan köçekçe konseri bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi, 20.30’da İş Sanat YouTube kanalında yayınlanacak.

Kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili’nin düzenlediği konserde, eserleri Canan Sezgin Geylan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı, Atakan Akdaş, Bekir Ünlüataer, İlhan Yazıcı, Murat Irkılata seslendirirken solistlere Enver Mete Aslan (Ud), Sercan Halili (İstanbul Kemençesi), Serdar Bişiren (Ritim), Serkan Mesut Halili (Kanun), Şükrü Kabacı (Klarnet), Volkan Ertem (Viyolonsel), Yaman Hâdi (Ritim) eşlik edecek. Konser, ilk gösterimin yapılacağı tarihten itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında erişime açık olacak.

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Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası Konserleri İş Sanat’ın YouTube Kanalında

Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın İş Kuleleri Salonu’nda verdiği, büyük ilgi gören konserleri 3 Mayıs Salı ve 5 Mayıs Perşembe, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimleriyle yayında olacak.

Orkestra şefi Christian Vasquez yönetiminde gerçekleşen, çellist Poyraz Baltacıgil’in solist olarak yer aldığı ilk konserde Antonín Dvořák’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendiriliyor.

Andrés David Ascanio ve Christian Vasquez’in yönettiği ikinci konserde ise orkestra, Amerika kıtası bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvarla YouTube’da izleyicisiyle buluşacak.

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Resul Dindar ile Bayramda Karadeniz Fırtınası Esecek

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, “Sevdam ile Dalgalan Karadeniz” başlıklı konseri ile 4 Mayıs Çarşamba, 20.30’da İş Sanat YouTube kanalına konuk oluyor.

Geleneksel Karadeniz müziğini rock ve pop altyapısı ile ustaca harmanlayan Dindar, en sevilen türkülerle bayramın son günü seyircisi ile İş Sanat’ın YouTube kanalında buluşacak.

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Melikşah Altuntaş ile “Hayatımın Listesi” İş Sanat’ın YouTube Kanalında Başlıyor!

İş Sanat’ın yepyeni kültür sanat programı Mayıs ayında YouTube kanalında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi”nde, sürpriz konuklarla müzikten, tiyatroya, sinemadan, edebiyata güncel konular konuşulacak.

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Cengiz Özkan ve Cahit Berkay “Anadolu Ozanlarının İzinde” Konserinde Bir Arada

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin usta ismi Cengiz Özkan’ın “Anadolu Ozanlarının İzinde” başlıklı konseri 6 Mayıs Cuma, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

Âşık Mahzunî Şerif, Nesimî Çimen, Âşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yorumlandığı konserde Cahit Berkay ve Cengiz Özkan’a Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan solist olarak eşlik ediyor.

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Serdar Yalçın’ın Yeni Eseri “Nutuk” İş Kuleleri Salonu’nda Sahnelenecek

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”undan esinlenerek bestelediği sahne kantatı, 17 Mayıs Salı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Türkiye prömiyerini yapacak. Librettosunu geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Orgeneral Aytaç Yalman’ın yazdığı, “Nutuk”u şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Opera Orkestrası ve Korosu seslendirecek.

Deniz Likos (soprano) Hande Ürben (mezzo-soprano), Hüseyin Likos (tenor) ve Gökhan Ürben’in (bas) solist olarak yer alacağı konser, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yılına özel olarak hazırlandı. Konser, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası, 17 Mayıs Salı akşamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Katılım için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden rezervasyon yapılabilir.

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İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızlar” Serisi Kaldığı Yerden Devam Ediyor

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisi devam ediyor. Pandemi nedeniyle ara verilen seri İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz gerçekleştirilecek.

9 Mayıs Pazartesi Ecmel Nevâ Bildik (keman) ve Doğa Karahan (keman), 23 Mayıs Pazartesi, Beliz Güney (viyolonsel) ve Derin Şensoy (keman), 30 Mayıs Pazartesi ise Selin Özer (flüt), Alpay Jan İnkılap’ın (keman) sahne alacağı konserler saat 20.30’da başlayacak.

Konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden rezervasyon yapılabilir.

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“Cuma İş Çıkışı” Konserlerinde Hey! Douglas ve Can Temiz Sahne Alıyor

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserleri Mayıs’ta başlıyor.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserlerinde 13 Mayıs’ta Hey! Douglas, 27 Mayıs’ta Can Temiz sahne alacak.

18.00’de DJ performansı ile başlayacak etkinlikler,19.00’da konserlerle devam edecek.

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Sait Faik’in Hikâyeleri “Şehir Amber Kokacak” Dinletisi ile İş Sanat’ın YouTube Kanalında

Edebiyatın müzikle bir araya geldiği dinletilerde bu ay Sait Faik’in beş hikâyesi yer alacak. 23 Mayıs Pazartesi, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak “Şehir Amber Kokacak” başlıklı dinletide, "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksekkaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikâyeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir.

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“Çocukken Büyüdüm Ben” Yeni Bölümleri ile Devam Ediyor

İş Sanat’ın video serisi Çocukken Büyüdüm Ben yeni bölümleriyle devam ediyor. Terzi Mahmut Bey ve dükkânına gelen kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katıldığı eğlence dolu seri, izleyenlere bireylerin varoluş farklılıklarına rağmen birlikte yaşayabildikleri, sevinci ve hüznü paylaşabildikleri bir dünyaya tanıklık etme imkânı sunuyor. Semaver Kumpanya’nın İş Sanat için hazırladığı “Çocukken Büyüdüm Ben”, 8 ve 22 Mayıs Pazar, saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilir.

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Renk Ustası Habip Aydoğdu “Kırmızı Yine Kırmızı” Sergisi ile İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde

Yaşamla ve toplumsal olaylarla olan ilişkisini her zaman canlı tutan Habip Aydoğdu, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 19 Nisan Salı, “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.

2019 yılında açılması planlanan, fakat koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde müze ve galerilerin ziyarete kapanması ile ertelenen sergi, 2022 yılına gelindiğinde konsepti tamamen değişmiş olarak hayat geçiyor.

Sergi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. Katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde gezilebilir.

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“Anadolu’nun Ressamı” Yalçın Gökçebağ Kibele Sanat Galerisi’nde

Ressam Yalçın Gökçebağ’ın “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergisi 23 Temmuz 2022 tarihine kadar İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara kültürel bir mirası emanet ediyor