İş Sanat’ın Anadolu Sergileri’ne bir ödül daha

İş Sanat’ın “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” projesi bir ödülün daha sahibi oldu.

Proje; başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarını ödüllendirmek ve sosyal girişimleri desteklemek amacıyla Dünya gazetesi tarafından hayata geçirilen Toplumsal Fayda Ödülleri’nin “Topluma Değer Katan Projeler - Kültür Sanat” kategorisinde ödül kazandı.

“Herkes için Sanat: Anadolu Sergileri”, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkiler aracılığıyla ortak kültürel mirasımızı bugünün kuşaklarıyla buluşturuyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştürerek hem estetik nitelikleri hem de tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla büyük önem taşıyan sanat eserlerini izleyicilerin beğenisine sunan bu sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenen kapsayıcı bir öğrenme programı.

MarCom Ödülleri’nde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde platin ödülü alan, Sardis Ödülleri’nde ise “Kültür Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri” kategorisinin galibi olan Anadolu Sergileri, kısa süre içinde bir ödüle daha layık görüldü.