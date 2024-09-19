İş Sanat’tan İstanbul ve Ankara’da ücretsiz 'Çocuk Atölyeleri'

Yaz tatili boyunca İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde çocukları sanat, yaratıcılık ve eğlence ile buluşturan İş Sanat, yeni eğitim-öğretim yılında da ücretsiz atölyelerini sürdürüyor.

Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenecek atölyeler hakkında bilgi almak ve atölyelere ücretsiz kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr (İstanbul) ve ibm.atolye@issanat.com.tr (Ankara) adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

BURHAN DOĞANÇAY’DAN İLHAMLA KOLAJ ATÖLYESİ 21 Eylül Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Bu kolaj atölyesinde minik sanatseverleri, sanatçı Burhan Doğançay’ın renkli ve dinamik dünyasına davet ediyoruz. Doğançay’ın İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde bulunan tuvalinden ilham alacak ve çocuklarla birlikte renkli kağıtlar kullanarak kendi sanat eserlerimizi üreteceğiz. Çocuklar, sanatçının eserlerindeki canlı renkleri ve farklı formları keşfederken kendi yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirme fırsatı da bulacaklar.

CUMHURİYET RESSAMLARININ İZİNDE 22 Eylül Pazar, 15.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal’in sanata ve sanatçıya verdiği önemi çocuklara aktarmayı amaçlayan bu atölye, Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde her alanda yapılan inkılap ve yenilikleri, sanatın ele alınış şeklini ve bu dönemin temsilcisi sanatçıları çocuklara tanıtacak. Sanatçıların işleri, Batı’daki sanat eğitiminin ve tekniklerinin coğrafyamızın yaşam tarzı, doğası ve karakterleriyle yorumlanması kapsamında incelenecek ve çocuklar atölye alanında bu işlerden aldıkları ilhamla kendi uygulamalarını ortaya koyacak.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara ŞEKİL AVCISI 21 Eylül Cumartesi, 11.00 Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Bu atölyede çocuklar ebeveynleri ile İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin tarihi binasının desenlerini bulmacalarla keşfedecek ve keşfettikleri desenlerde kendi kolajlarını oluşturacak. RENGARENK VİTRAYLAR 28 Eylül Cumartesi, 11.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar. KIPIR KIPIR KUKLALAR 28 Eylül Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde) İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin en eğlenceli figürü, 1930’lu yıllarda üretilen sergi maskotu Sigorta Adam’a odaklanan bu atölyede çocuklar, Sigorta Adam ve onun koruyan kalkanı hakkında hikâyeler üretecek ve kendi kıpır kıpır hareketli kuklalarını tasarlayacaklar.

KARTPOSTALLARDA SAKLI İSTANBUL HATIRALARI 29 Eylül Pazar, 11.00 Yaş grubu: 8-10 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde Ankaralı sanatseverler ile buluşan “İstanbul’un Resmi” sergisinde önce keyifli bir İstanbul turuna çıkacak olan çocuklar, İstanbul’un simge yapılarını tanıyacak ve şehre özgü pek çok unsuru keşfedecek. Çocuklar bu sergiden ilhamla, sevdikleri birine göndermek üzere, İstanbul’a dair izlenimlerini işledikleri kartpostallarını tasarlayacak. ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ