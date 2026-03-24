İş Sanat’tan renkli bir bahar programı

Teknik ustalığını doğaçlama ruhuyla bir araya getiren kemancı Gilles Apap ve müzikal cevherleri ortaya çıkaran Camerata Zürich özel bir konser için 2 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda bir araya geliyor. Konserin repertuvarında Bartók’un kökleri halk müziğine uzanan Rumen Halk Dansları, Vivaldi’nin etkileyici konçertosu ve Tartini’nin “Şeytanın Trili” olarak anılan sonatı yer alıyor.

TUTKU, DANS VE RİTİM AYNI SAHNEDE

Sezonun merakla beklenen etkinliklerinden Viva La Vida’da Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu 20. yüzyılın en çarpıcı figürlerinden Frida Kahlo’nun pes etmeyen ruhunu sahneye taşıyor. Roberto Tubaro’nun müzikleri ve Valga’nın koreografisiyle şekillenen Viva La Vida, Greta Marcolongo’nun etkileyici vokali eşliğinde izleyicileri efsanevi ressamın dünyasına çekiyor. Sanat tarihinin en ilham verici kişiliklerine adanmış bu saygı duruşu, 8 Nisan Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda.

Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden Ivan “Melon” Lewis ve Kübalı müzisyenlerden oluşan The Cuban Swing Express, 16 Nisan Perşembe akşamı dinamik Karayip ritimleriyle dinleyicileri coşturmaya hazırlanıyor. Herbie Hancock, Michael Jackson ve Rolling Stones gibi isimlerin hitlerini yeni düzenlemelerle sunan grup, Lewis’in kendi bestelerini de bu keyifli akışa dahil ediyor.

ZARAFETİN SESİ İŞ SANAT'TA

İş Kuleleri Salonu 13 Mayıs Çarşamba akşamı İskandinav cazının ikonik ismi Lisa Ekdahl’ı ağırlıyor. Kendi adını taşıyan albümüyle müzik listelerini bir günde altüst eden, naif sesiyle sadece ana vatanı İsveç’te değil, tüm Avrupa’da sadık bir dinleyici kitlesi edinen Ekdahl, folk tınılarını caz standartlarıyla harmanlayarak yarattığı eşsiz evrenden sevilen eserlerini İş Sanat dinleyicileri için söylüyor.

ÖZGÜN YERLİ PROJELER

Türk pop müziğine özgün bir soluk katan Buray, 21 Nisan Salı akşamı İş Sanat için özel olarak hazırladığı “Evdeki Sesler” konserinde, çocukluğundan itibaren hafızasında yer etmiş şarkıları dinleyicileriyle paylaşıyor. Türk rock müziğinin en köklü topluluklarından Bulutsuzluk Özlemi ise 40. sanat yılını 6 Mayıs Çarşamba akşamı dinleyicileriyle birlikte kutluyor. Topluluk, unutulmaz şarkılarının akustik yorumlarını Semplice Quartet’in eşliğiyle hayata geçiriyor.

PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİ SÜRÜYOR

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandıran Parlayan Yıldızlar konserlerinin son iki etkinliğinde beş yetenekli genci alkışlıyoruz: 20 Nisan Pazartesi 20.30’da Defne Mecidiye (klarinet) ve Mustafa Anıl Aşan (piyano); 27 Nisan Pazartesi akşamı ise Mert Köse (fagot), Arya Şirin Utandı (keman) ve Cahide Gür (fagot), dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

SABAHATTİN ALİ’DEN HİKÂYELER

“Bu Dünya Böyledir İşte!” başlıklı dinleti, 14 Nisan Salı akşamı usta yazarımız Sabahattin Ali’nin eserlerini edebiyatseverlerle buluşturuyor. Usta tiyatrocular Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, yazarın “Katil Osman”, “Ayran”, “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” adlı hikâyeleri seslendiriliyor.

“HİŞT HİŞT!” SON ÜÇ OYUNUYLA SAHNEDE

İş Sanat’ın müzikli oyunu “Hişt Hişt!” minik sanatseverleri rengârenk bir doğa serüvenine davet ediyor. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, Türk edebiyatının usta kalemi Sait Faik’in doğa sevgisine bir selam gönderiyor. Oyunun bu sezondaki son üç temsili için 11, 12 ve 26 Nisan tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda yerinizi ayırtmayı unutmayın!

İş Sanat – Bahar 2026 Etkinlik Takvimi, İş Kuleleri Salonu

2 Nisan Perşembe, 20.30 Camerata Zürich & Gilles Apap

8 Nisan Çarşamba 20.30 Viva La Vida – A Tribute to Frida Kahlo

11 Nisan Cumartesi 15.00 “Hişt Hişt!” – müzikli çocuk oyunu

12 Nisan Pazar 15.00 “Hişt Hişt!” – müzikli çocuk oyunu

14 Nisan Salı 20.30 “Bu Dünya Böyledir İşte!” – Sabahattin Ali öykü dinletisi

16 Nisan Perşembe 20.30 Ivan “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express

20 Nisan Pazartesi 20.30 Parlayan Yıldızlar: Defne Mecidiye, Mustafa Anıl Aşan

21 Nisan Salı 20.30 Buray “Evdeki Sesler”

26 Nisan Pazar 15.00 “Hişt Hişt!” – müzikli çocuk oyunu

27 Nisan Pazartesi 20.30 Parlayan Yıldızlar: Mert Köse, Arya Şirin Utandı, Cahide Gür

6 Mayıs Çarşamba 20.30 Bulutsuzluk Özlemi

13 Mayıs Çarşamba 20.30 Lisa Ekdahl