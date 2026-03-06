Canlı
        İş yeri kurşunlayanlar yakalandı!

        İş yeri kurşunlayanlar yakalandı!

        İstanbul'da bazı ilçelerde iş yerlerine yönelik 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 06.03.2026 - 09:20
        İş yeri kurşunlayanlar yakalandı!
        İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Kartal gibi farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karışan 10 şüpheli emniyet güçlerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

        DHA'nın haberine göre operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

        4 İLÇEDE OPERASYON

        Ekipler, 22 Ocak'ta Bağcılar'da iş yeri sahibini tehdit, 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahibini tehdit, 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama ve 1 Mart tarihinde Arnavutköy'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan şüphelilerin bulundukları adresleri tespit etti. Belirlenen 4 ilçedeki adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Selimiye Meydanında helva sohbetleri geleneği yaşatıldı

        Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda Osmanlı geleneği helva sohbetleri gerçekleştirildi.Etkinlik çadırında düzenlenen programda sanat yönetmeni Murat İçkır, semazen ekibiyle birlikte vatandaşlarla buluştu.

