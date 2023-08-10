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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı! - Son dakika haberleri

        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsü 42 yaşındaki Serkan Özbey, köpeğiyle işe giderken yolun üzerindeki isale hattı patladı. Havaya fırlayıp yere düşen Özbey ile köpeği yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Özbey, "İkimize de bir şey olmadığı için şükrediyorum. Bu işin müsebbibi kimse, hangi kurumsa, bunlarla ilgili yasal süreç başlatacağım. Motosikleti henüz bir ay önce almıştım. Motosikletim de hasar aldı" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 08:56
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        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
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        Muğla'da olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde meydana geldi. Bitez-Ortakent yolunda ana su isale hattında patlama oldu. Suyun yükselmesiyle motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey (42) ve köpeği havaya fırladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre Özbey ve köpek yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi, veteriner hekim sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü.

        ASFALT ÇÖKTÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Patlama sırasında akan su ile asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi. Su isale hattında meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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        TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

        Görüntülerde Özbey'in yolda motosikletiyle ilerken hattaki patlamayla birlikte köpeğiyle yaralanması yer alıyor. Öte yandan, motosiklet sürücüsü Serkan Özbey tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, köpeğin veterinerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        YAŞADIKLARINI ANLATTI

        Olay sırasında yanındaki köpeğiyle işe gittiğini anlatan Özbey, "Motosikletimle yolda giderken birden su akmaya başladı. Sulardan kaçıp yoluma devam etmek isterken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu motor sağ tarafa doğru fırladı bu sırada köpeğimle düştük.

        "AYAĞIMIN ÜZERİNE ZOR BASIYORUM"

        Ayağımdan yaralandım, şu an üzerine basarken güçlük geçiyorum. Köpeğim de yaralandı. Kız arkadaşım köpeğimi veterinere götürdü, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. İkimize de bir şey olmadığı için şükrediyorum.

        "YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

        Bu işin müsebbibi kimse, hangi kurumsa, bunlarla ilgili yasal süreç başlatacağım, sorumlularından şikayetçi olacağız. Motosikleti henüz bir ay önce almıştım. Motosikletim de hasar aldı" diye konuştu.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
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