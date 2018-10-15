İşçi sendikalarından üçlü danışma kurulu toplandı

Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının genel sekreterleri katıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay siyasi parti genel başkanlarıyla Karma İstişare Konseyi üyesi sıfatıyla randevusu olduğu için, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da cenazesi nedeniyle katılamdı.

Çalışma hayatının tüm sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri görüşlerini dile getirdi. İşçi sendikalarının temsilcileri, yüksek enflasyon dikkate alınarak asgari ücretin yılbaşı beklenmeden artırılmasını, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasını, İşsizlik Sigortası'ndan aylık bağlanma koşullarının kolaylaştırılmasını ve işsizlik maaşının artırılmasını talep ettiler. İşçi sendikaları ayrıca geçen yıl rafa kaldırılan kıdem tazminatı fonunun yeniden gündeme getirilmemesini istediler.

TİSK ise eylül ayında sona eren işçi başına aylık 100 lira tutarındaki asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

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