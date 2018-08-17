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İşçiler dava açtı, köy muhtarlığının arazileri icra yoluyla satışa çıktı

Aktepe Köyü Muhtarlığı, 17 yıl önce köye gelir getirmesi için restoran açtı. Bir süre sonra restoran kapanırken, 2 işçinin iddiaya göre alacakları ödenmedi. Bunun üzerine işçiler, haklarını alabilmek için köy muhtarlığına dava açtı. Mahkeme, işçilerin alacaklarının ödenmesi için köy muhtarlığına ait 36 parsel arazinin İcra Müdürlüğü kanalıyla satışına karar verdi

17.08.2018 - 15:41 | Güncelleme: DHA

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Aktepe köyünde, muhtarlığın gelir getirmesi için açtığı restoranda çalışan 2 işçinin, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davada, mahkeme köyün taşınmazlarının açık artırma usulüyle satışına karar verdi. Köyün cami ve mezarlığı hariç, bütün arazileri satışa çıkarıldı.

Peribacaları ve doğal güzelliği ile turistlerin uğrak yerlerinden olan Zelve Vadisi ve Paşabağları girişinde bulunan Aktepe Köyü Muhtarlığı, 17 yıl önce köye gelir getirmesi için restoran açtı. Bir süre sonra restoran kapanırken, 2 işçinin iddiaya göre alacakları ödenmedi. Bunun üzerine işçiler, haklarını alabilmek için köy muhtarlığına dava açtı. Mahkeme, işçilerin alacaklarının ödenmesi için köy muhtarlığına ait 36 parsel arazinin İcra Müdürlüğü kanalıyla satışına karar verdi.

"ARSALARIMIZ BEDAVAYA GİTTİ"

İşçilerin avukatı Zekeriya Onur Özkan, "Geçmiş yıllarda köyde çalışan, ancak paralarını alamayan 2 müvekkilim adına yaptığımız başvurular sonucu, ödemeler gerçekleşmedi ve köyün taşınmazlarının icra kanalıyla satılıp işçilerin alacaklarının ödenmesine karar verildi. Bu bağlamda, köy muhtarlığı tüzel kişiliğine ait 34 parsel tarla, arsa, kavaklık, kütüphane arsası gibi taşınmazlar satışa çıktı. Biz önce işçi alacaklarının ödenmesi için dava açtık. Sonuç alamayınca arabuluculuk sistemi devreye girdi, ancak yine ödeme gerçekleşmedi. Köyün cami ve mezarlığı hariç, tüm gayrimenkullerini sattırmak zorunda kaldık. Bu satış, köylünün tepkisini çekti, ama arabuluculuk anlaşmalarına gelmedikleri için böyle bir satış kararı almak zorunda kaldık. Cami ve mezarlık dışındaki köyün bütün arazileri için satış kararı verildi. Satışa çıkarılan arsaların büyük bölümü satıldı. Sadece bir kütüphane arazisi ile küçük bir arsa kaldı. Müvekkillerimin yaklaşık 200 bin TL alacağı vardı. Bu alacağa karşılık, yaklaşık 3 milyon TL´lik arsa satışı yapıldı. Sadece işçi hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle böyle bir yola başvurduk. Köyün camisi ve mezarlığı dışında hiçbir arazisi, gayrimenkulü kalmadı" dedi.

Eski muhtarlardan Abdullah Şengül ise, "Muhtarlığın burada bir restoranı vardı. Orada çalışanların parası ödenmeyince, bu borç yüzünden köyün arazileri satıldı. Bizim çok kıymetli olan arsalarımız, bedavaya gitti" ifadelerini kullandı.

Köyün şimdiki muhtarı Halil Demirtaş ise şunları söyledi:

"2014 seçimlerinde göreve başladım. Benden önceki muhtarlar döneminde, çalıştırılan işçi arkadaşlar için hiçbir ödeme yapılmamış ve onlar da köyümüzü dava ettiler. İşçiler için SSK´ya, Hazine´ye, Maliye´ye borç yapılmış, ödenmemiş ve şimdiye kadar da katlanarak gelmiş bu borçlar. Sonuç olarak, işçilerin açmış olduğu bir dava üzerine böyle bir satışla karşı karşıya kaldık. Toplam 36 parsel arazimiz, icra kanalıyla satıldı. Bu borç yüzünden benim şahsi mallarımın üzerine ihtiyari tedbir kararı konuldu. Ben diğer varisçilerimle mallarımızı paylaşamadık, benim aylığım kesildi, ben mağdur oldum. Keşke benim aylığımın kesilmesiyle bu borçtan kurtulacak olsaydık, maaşımın tamamının kesilmesini istedim. Yıllar içinde katlanarak artan bu borç, bugüne kadar yansıdı. Bu satışlardan elde edeceğimiz gelirle, bütün borçlarımız ödenecek. Köyümüz 15 hane 46 seçmenimiz ve 50 de nüfusumuz var. Geçmiş yıllarda, köye bir gelir olması düşüncesiyle alınan arsaların, arazilerin hepsi bu satışlarla gitti. Arsalar çok düşük bedellerle satıldı."

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