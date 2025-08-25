İshakpaşa Sarayı nerede? İshakpaşa Sarayı hangi şehirde, ilde, bölgede?

İshakpaşa Sarayı, 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Doğu Anadolu’nun en dikkat çekici tarihi eserlerinden biri olarak göze çarpar. Osmanlı döneminin yönetim ve ikamet yapılarından biri olarak tasarlanması da turistlerin ilgisini çekmiştir. Peki İshakpaşa Sarayı konumu nedir?

İSHAKPAŞA SARAYI NEREDE?

İshakpaşa Sarayı nerede? İshakpaşa Sarayı, Türkiye’nin doğusunda, Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde konumlanır. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede kurulmuştur. Ağrı Dağı manzarası eşliğinde ziyaret etmek mümkündür. Sarayın bulunduğu bölge, tarihi ve doğal güzellikler açısından bir hayli zengin yapıdadır.

İSHAKPAŞA SARAYI HANGİ ŞEHİRDE?

İshakpaşa Sarayı hangi şehirde? Söz konusu saray, Doğubayazıt ilçesi sınırları içinde yer alır. Ağrı şehrinde yer alan bir özelliği vardır. Ağrı, Doğu Anadolu’nun önemli merkezlerinden biridir ve söz konusu sarayın bulunduğu yer şehir merkeziyle bağlantılıdır. Bu nedenle ulaşım da kolaydır.

İSHAKPAŞA SARAYI HANGİ İLDE?