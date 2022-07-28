İshal Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yetişkinlerde İshale Ne İyi Gelir?

İshal neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Yetişkin ya da çocuk fark etmeden herkes ishal olabilir. Peki, ishal neden olur ve nasıl geçer? Yetişkinlerde ishale ne iyi gelir? Hep birlikte bu soruların cevaplarına bakalım ve başımıza gelirse nasıl bir çözüm uygulamamız gerektiğini öğrenelim.

İshal Neden Olur?

Konuya detaylı giriş yapmadan önce ishal neden olur, etkileyen sebepler nelerdir onları inceleyelim.

Sulu gıdaların çok tüketimi (karpuz, kayısı, üzüm..)

Aşırı soğuk içecek tüketimi

Bakteriler

Enfeksiyonlar

Bağırsaklarda oluşan herhangi bir rahatsızlık ya da düzensizlik

Kullanılan bazı ilaçlar

Bu gibi etkenler vücutta ishale neden olur. Ama endişe etmeyin, çok ciddi bir rahatsızlığınız olmadığı sürece sizlere önereceğimiz tavsiyelerle çabuk atlatacaksınız.

İshal Belirtileri Nelerdir?

Yetişkinlerde ishale ne iyi gelir sorusuna geçmeden önce ishal belirtilerinin ne olduğuna bir bakalım. İşte ishal olunca vücutta ne olur?

Sürekli tuvalete çıkma isteğiniz olur

Gevşek ve sulu dışkı

Karın ağrısı

Dışkıda kan ya da mukus

Karın bölgesinde şişme

Mide bulantıları

Kramp

Bazı ciddi durumlarda da ateş görülebilir.

Bu belirtileri görüyorsanız ishal olmuşsunuz demektir. Eğer bu belirtilerin yanı sıra 39 derece ateş, ishalin birkaç günden uzun sürmesi, dışkının siyah renkli olması gibi durumlar da yaşıyorsanız hemen doktora başvurmanız gerekir.

SİNİRSEL KAŞINTI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

İshal Nasıl Geçer? İshale Ne İyi Gelir?

Peki ishal olmuş birisi ne yapmalıdır? İshal nasıl geçer ve ishale ne iyi gelir?

Hastaneye gidecek kadar önemli bir durum olmadığını düşünüyorsanız ve belirtiler çok şiddetli değilse o zaman uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var.

Bol bol su içmelisiniz. Vücudunuz bu süreçte su kaybedecektir.

Leblebi ve kola tüketin. Evet, leblebinin ve kolanın ishali azaltma ve hatta durdurma gibi etkileri bulunuyor.

Kabuksuz elma, patates haşlaması ya da püre, havuç ve yoğurt gibi gıdalar tüketmelisiniz.

Limonlu kahve yöntemini de deneyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kahvenin içerisine birkaç damla limon damlatın. Bunu da yemeye çalışın. Başta biraz zorlansanız da sonuç olarak ishalinizi geçirecektir.

Artık ishal nasıl geçer biliyoruz. Şimdi bir diğer başlığa geçebilirsiniz.

İshal Çeşitleri Nelerdir?

Son olarak ishal çeşitlerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü belirtiler aslında hangi tür ishaliniz olduğunu da ortaya koyuyor:

Akut ishal: Yaygındır ve sadece bir iki gün sürer. Önlem aldığınızda hemen geçerler.

Yaygındır ve sadece bir iki gün sürer. Önlem aldığınızda hemen geçerler. Sürekli ishal: 2 haftadan uzun ama 4 haftadan kısa sürerler.

2 haftadan uzun ama 4 haftadan kısa sürerler. Kronik ishal: En tehlikeli olan ishal türüdür ve en az 4 hafta sürer. Mutlaka tedavi edilmelidir.

Gördüğünüz üzere ishal, herkesin başına gelebilecek talihsiz bir rahatsızlık. İshal kaç gün sürer diye endişe etmenize gerek yok. Eğer ciddi bir bağırsak sorununuz ya da enfeksiyonunuz yoksa, kısa süre içerisinde geçecektir. Sadece sizlerle paylaştığımız yöntemleri düzenli bir şekilde uygulamaya çalışın.