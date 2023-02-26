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İshal ve solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalanlar yaralarını sarmaya çalışırken uzmanlar olası salgınlara karşı uyarıyor. Bölgede erken dönemde daha çok deri ve solunum yolu enfeksiyonları riski bulunduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin "Böyle felaketler sonrasında asıl salgınlar genellikle afetten haftalar ya da aylar sonra başlar. Barınma yerlerinin havalandırılması, yeterli su ve temizlik malzemesi tedarik edilmesi ile aşı uygulamaları bu riski en aza indirir" dedi.

İshal ve solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalar sürerken uzmanlar bölgede gelişebilecek salgın hastalıklara karşı uyarıyor. Sağlık Bakanlığı; suların klorlanması, ishal ihtimaline karşı düzenli numune toplanması, çadır kentlere kuduz ve tetanos aşılarının dağıtılması gibi önlemler alındığını açıklarken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin konuyu haberturk.com için değerlendirdi.

DERİ VE SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Afetlerin tüm dünyada salgın riski oluşturduğunu söyleyen ve hastalık etkenlerinin kuluçka süreleri farklı olduğu için erken dönem ile sonraki dönem salgın hastalık ihtimallerinin farklı olduğunu belirten Dr. Seçkin "Erken dönemde daha çok deri enfeksiyonları ile influenza, Covid19, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları gözlenir. Hepatit A ve E ile verem hastalığı daha sonraki haftalarda ya da aylarda, asıl salgınlar ise toplu halde yaşamanın getirdiği zorluklar nedeniyle genellikle afetten haftalar ya da aylar sonra başlar" şeklinde konuştu. Temiz içme suyu yokluğunda kolera ve tifo gibi suyla bulaşan hastalıkların artma ihtimaline dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu gibi durumlarda yüzde 40 oranında ishal, yüzde 20 oranında da, başta zatürre olmak üzere, solunum yolu enfeksiyonları görülüyor" dedi.

TETANOS RİSKİNE DİKKAT

Depremlerde ilk dönemde yara enfeksiyonlarının ve tetanosun büyük bir risk olduğunu belirten Dr. Seçkin "Bu ortamda toprakla ya da molozla iç içe olunduğundan bölge halkına tetanos aşısı uygulanması yerinde olur" şeklinde konuştu. Salgın riskinin nedenlerini sıralayan Dr. Şirin Seçkin "Halk zaten son derece yorgun oluyor, iyi beslenemiyor, soğuk hava bir arada bulunmalarını gerektiriyor. Ayrıca hangi salgın hastalığın ortaya çıkacağı bölge halkının genel bağışıklık ve aşılanma düzeyi ile çok bağlantılı" ifadelerini kullandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çadırların yeterince havalandırılması önemli. Yeterli sayıda sahra hastaneleri kurulursa, yeterli doktor ve antibiyotik başta olmak üzere ilaç temin edilirse hastalara hemen müdahale edilir ve salgın başlamadan engellenmiş olur" şeklinde konuştu.

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