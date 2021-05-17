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HaberlerGündem3. SayfaIşık ihlalinde feci son!
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Motosikletlinin ışık ihlali sonu oldu

Konya'da, ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Halil Binbirdağ hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı

Işık ihlalinde feci son!
İHA

Konya’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün merkez Karatay ilçesi Kanal Caddesi Adana Çevreyolu Kavşağında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, çevre yolundan Antalya istikametine seyir halinde olan Halil Binbirdağ (29) idaresindeki 54 AEZ 127 plakalı motosiklet, ışık ihlali yaparak M.Ö. idaresindeki 42 CSA 72 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Halil Binbirdağ ve arkasında yolcu olarak bulunan A.K. (24) Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Halil Binbirdağ hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, A.K.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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