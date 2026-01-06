Işıl Yücesoy, takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı
Giriş: 06.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:05
Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen sert yoruma sessiz kalmadı.
Bir sosyal medya kullanıcısının; "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" şeklindeki ifadesi dikkat çekerken, Yücesoy bu yoruma doğrudan yanıt verdi.
Oyuncu, kendisine yöneltilen bu yoruma; “Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var” sözleriyle karşılık verdi.
