Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Işıl Yücesoy, takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı - Magazin haberleri

        Işıl Yücesoy, takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı

        Işıl Yücesoy, sosyal medya paylaşımına yapılan olumsuz yoruma sessiz kalmayarak takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sessiz kalmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen sert yoruma sessiz kalmadı.

        Bir sosyal medya kullanıcısının; "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" şeklindeki ifadesi dikkat çekerken, Yücesoy bu yoruma doğrudan yanıt verdi.

        Oyuncu, kendisine yöneltilen bu yoruma; “Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var” sözleriyle karşılık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşegül Çoruhlu İle İyi Yaşam - 04 Ocak 2026 (Diz, Boyun Ve Sırt Ağrıları: Nasıl Gelişir?)

        Diz rahatsızlıkları nasıl gelişiyor? Boyun ve sırt bölgesinde sık görülen ağrıların nedenleri ne? Dr. Ayşegül Çoruhlu ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Serkan İltar ve Doç. Dr. Selin Özen konuk oluyor.  

        #ışıl yücesoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar