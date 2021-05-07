Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlık Adaylığının ardından "Hukuk açısından son derece tartışmalı bir ortam. Bu anlamda geleceğe endişeyle bakıyorum. Bu nedenle de belirsizlik ortamında hukukun her şeyden önemli olduğunu düşünmekteyim." açıklamasında bulundu.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

Işın Çelebi (d. 15 Eylül 1950, Karaman) Türk siyasetçi ve akademisyendir Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanıdır.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunudur. İTÜ Metalurji Mühendisliğinde Master yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yaptı. İngilizce biliyor. DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır.

Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür.

Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.