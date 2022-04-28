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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Işın Karaca, önceki akşam müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

"DEKOLTENİN BİR DOZAJI VAR"

Gazetecilerle sohbet eden Karaca, meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerine yönelik yaptığı eleştiriler sorulması üzerine, "Dekoltenin bir dozajı var. Saçma sapan şeyler, artık mide bulandırıyor." şeklinde konuştu.

"HİÇ BİR KADIN ETİ BU KADAR UCUZ DEĞİL!"

49 yaşındaki şarkıcıya eleştirilerinin 'kadına şiddet' olarak değerlendirildiği hatırlatılması üzerine "Kadın eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil." ifadelerini kullandı.

"GÜLŞEN BU ÜLKEYE GÖRE HAREKET ETMELİ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Hayatta her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor. Bu kadarı fazla!" diyen Karaca, daha sonra "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım." demişti.