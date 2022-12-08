Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Işın Karaca o davayı kazandı - Magazin haberleri
ABONE OL

Işın Karaca o davayı kazandı

Işın Karaca'nın, 2013'te boşandığı Sedat Doğan ile davası sonuçlandı. Karaca, artık kızı Mia'nın kendi soyadını taşıyacağını açıkladı

Işın Karaca o davayı kazandı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.

Işın Karaca ile kızı Mia
Işın Karaca ile kızı Mia

"BUGÜNÜN MÜJDESİ MİA İÇİN"

Davanın sona erdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şarkıcı, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soy isim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli..." dedi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden Erda Kıvanç adında bir oğlu bulunuyor.

Işın Karaca ile oğlu Erda Kıvan&ccedil;
Işın Karaca ile oğlu Erda Kıvanç

Kıvanç ile boşandıktan sonra 2011'de Sedat Doğan ile nikah masasına oturan Karaca'nın bu birlikteliğinden de Mia adında bir kızı dünyaya geldi. İkili, 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

Işın Karaca ile Sedat Doğan
Işın Karaca ile Sedat Doğan

Ünlü şarkıcı üçüncü evliliğini ise çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 2016'da gerçekleştirmişti. Ancak ikili, üç yıl sonra boşanmıştı.

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü açıklaması: Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz
MAGAZİN Eleştirilere yanıt
Ünlü oyuncu Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri
MAGAZİN Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi
Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü
MAGAZİN Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü
Duygu Mercan 1 yılda 4 filmde rol aldı - Magazin haberleri
MAGAZİN 1 yılda 4 filmde rol aldı
Fatih Koyunoğlu ile Ayça Koyunoğlu çifti tiyatro hayaline kavuştu - Magazin haberleri
MAGAZİN Tiyatro hayaline kavuştular
Ünlü oyuncuların ortak akımı: Şafak Sezer, Erdal Beşikçioğlu ve Okan Bayülgen... - Günün Magazin haberleri
MAGAZİN Rol arkadaşları kızları
Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...
MAGAZİN Fenomen yarışma geri dönüyor! İşte Kısmetse Olur'un ...
Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere! - Günün Magazin haberleri
MAGAZİN "Sevdim seni bir kere!"
Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti! Aycan Varış'ın estetikli halini görenler tanıyamadı!
MAGAZİN Kısmetse Olur'da fırtınalar estirmişti!
'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu
MAGAZİN 'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.