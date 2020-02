HABERTURK.COM

Son dönemlerde Can Yapıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Işın Karaca, annesi Şeniz Büyükkaraca ile yan yana bulunduğu bir kareyi paylaştı. Karaca'nın, fotoğrafın altına yazdığı mesaj takipçilerini derinden etkiledi.

Şarkıcı, annesinin yaklaşık 4 yıl önce kanser tedavisi gördüğü yıllarda verdikleri bir pozu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Uyku tutmayan sabahlarımdanım... şarkının çıkışı, aman televizyon programına geç kalkmayım derken kargalar uyanmadan açtım gözümü. Şimdi neden bu fotoğraf?

"ERKEN TANI SAYESİNDE ATLATTI"

Bileniniz biliyor, annem 4 sene önce meme ve lenfoma kanseri teşhisi ile tedaviye başlamıştı. Çok şükür ki tam da bugün 4 sene önce #erkentanı sayesinde annem bu adı lanet hastalığın tüm şiddetine rağmen atlattı.

Bugün 4'ncü sene... Raporlarımız temiz de çıktığına göre bizim evlerde bayram havası mevcut.

"YAŞAM SEVİNCİ İLE DOLU"

Annemle uzun uzun konuştuk bu konuyu hep. Kadın öyle güçlü ve yaşam sevinci ile dolu ki, tek dediği şey şu:

Ben hastalığı kabul etmedim.

Kemoterapiden delirdiği günleri haricinde hep güldü benim güzel annem. Dün gece benim güzel annem aile sayfamıza çok duygusal bir mesaj yazdı biz evlatlarına. Annem adı gibi, Şeniz...

"SENİN KIZIN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Hep şenle gül güçlü kadın. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. O zaman günaydın canlar.

Her şeyin başı sağlık, her şeyin başı sevgi. En kötü günün de bile iyilikle bakabilmek, aile demek her şey demek. Seni çok seviyoruz güzel annemiz.