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HaberlerGündemHava DurumuISINIYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu Karadeniz'de yağış var
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Meteoroloji'den açıklama! Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu Karadeniz'de yağış var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin büyük bölümü çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'de lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda 8-10 derece artacak

ISINIYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu Karadeniz'de yağış var
Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu Karadeniz'de yağış var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa),Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa),Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa),Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa),Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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