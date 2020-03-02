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HaberlerGündemISINIYORUZ! Meteoroloji'den son dakika hava durumu mesajı! Sıcaklıklar artıyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı açık ve güneşli bir gün geçirecek. Doğu bölgelerinde havanın ısınmasıyla birlikte çığ tehlikesi artarken, uzmanlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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