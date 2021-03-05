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ISINIYORUZ| Son dakika 5 Mart HAVA DURUMU: Sıcaklıklar yurt genelinde artıyor!

Hava durumu 5 Mart tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre akşam saatlerine kadar Hakkari ve çevresinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bunun dışında ise yurt genelinde gün yağış beklenmiyor. Öte yandan sıcaklıkların da iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında atacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 5 Mart hava durumu raporu...

ISINIYORUZ| Son dakika 5 Mart HAVA DURUMU: Sıcaklıklar yurt genelinde artıyor!

Hava durumu bugün nasıl? Gün içerisinde özellikel dışarıda içi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mart hava durumu raporu yayınlandı. İşte merak edilip araştıranlar için hava durumu 5 Mart tahmin raporu...

5 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.,

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SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise ülkemizin kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkâri ve Van çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinin karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

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