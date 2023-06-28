İşte ısıran sineklerin sevdiği renk!

Galler'de bulunan Aberystwyth Üniversitesi'nden akademisyenler, ısıran sinekler için yapılan tuzaklarda neden mavi renk kullanıldığını ve bu rengin neden sineklerin ilgisini çektiğini ortaya koyan araştırma makalesi yayımladı.

DHA'nın haberine göre; araştırma ekibi, bir sineğin beynindeki görsel işlemeyi taklit etmek için yapay zeka kullandı.

Elde edilen verilerde, sineklerin mavi rengi 'yiyecek ve ısırılacak hayvan' olarak algıladıkları ortaya çıktı.