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HaberlerGündem3. SayfaŞOK GÖRÜNTÜLER! Son dakika: "Polis defalarca başıma vurdu" dedi! Gerçekler ortaya çıktı!
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"Polis defalarca başıma vurdu" dedi! Görüntüler şoke etti!

İstanbul Esenler'de, maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan kişinin, nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu yer aldı

ŞOK GÖRÜNTÜLER! Son dakika:
DHA

İstanbul Esenler'de önceki gün edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç., darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"KAFAMA VURDULAR ELEKTRİK VERDİLER"

DHA'da yer alan habere göre polisleri suçlayan Harun Ç., "3-5 kişilerdi, kafama defalarca vurdular, elektrik verdiler" dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç. "Karakolda beni vurarak ayılttılar" iddiasında bulundu.

"BELİN KANAMASI GEÇİRSEYDİM"

Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular" ifadesini kullandı. Harun Ç., olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Harun Ç.'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Harun Ç.'nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor.

"ATTIĞI KAFAYLA DEMİR KAPI AÇILIYOR"

Harun Ç.'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor.

ZANLININ 17 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.

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