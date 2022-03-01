İSKENDER FÜZESİ NEDİR?



İskender füzesi Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. 1987 yılında üretilmesi yasaklanan fakat daha sonra Rusya tarafından Ukrayna'ya atılması ile birlikte tekrar gündeme geldi. İnternet aramalarında "İskender füzesi nedir, kim üretiyor? İskender füzesi özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?" sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.



İskender Füzesi, Rus yapımı balistik bir füze sistemidir. Kısa menzilli atışlarda tercih edilen İskender Füzesi, ilk olarak 2006 yılında üretime sunulmuştur. İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahiptir.