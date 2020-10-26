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İskenderun nerededir? İskenderun'un haritadaki yeri

İskenderun Hatay'ın en büyük ikinci ilçesidir. Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir, bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır. İşte İskenderun'nun haritadaki yeri...

İskenderun nerededir? İskenderun'un haritadaki yeri

İskenderun, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir. Özellikle sanayi, deniz ticareti ve turizm bakımından gelişmekte olan bir ilçedir. İskenderun, Türkiye'ye katıldığı zamandan 1974 yılına kadar olan dönemde oldukça küçük bir kasabaydı. 1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası, kent yaşamına büyük canlılık getirmiştir. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. endüstri dalları vardır. Boru hattı ile Batman'dan gelen petrol, İskenderun Limanı'ndan deniz yoluyla Mersin'e gönderilir. Limanda Demir-Çelik ve Süperfosfat fabrikalarının iskeleleriyle NATO'ya bağlı bir iskele ve demiryolu istasyonu bulunur.

İSKENDERUN'UN HARİTADAKİ YERİ

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