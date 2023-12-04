İskenderun'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İskenderun’da çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Giriş: 04.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:02
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-3 Aralık tarihleri arasında İskenderun’da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 280 şahıs, 132 araç ve 33 motosikletin sorgulamasının yapıldığı uygulamada 10 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 52 adet fişek, 20 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 10 gram kannabinoid ele geçirildi.