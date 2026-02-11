İSKİ 11 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İSKİ'nin 11 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı arttı. Bu oran dün yüzde 36.3'tü. Peki bugün İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları açıklandı. İşte barajlardaki son durum
İSKİ baraj doluluk oranları (11 Şubat 2026)
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %52,43
Darlık Barajı: %56,19
Elmalı Barajı: %94,04
Terkos Barajı: %23,37
Alibey Barajı: %32,35
Büyükçekmece Barajı: %26,54
Sazlıdere Barajı: %23,43
Istrancalar: %75,53
Kazandere: %14,35
İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 11 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 36,78 seviyesinde bulunuyor.