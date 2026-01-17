Habertürk
        İSKİ 17 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul genelinde geçen haftadan bu yana etkisini gösteren yağışlı hava, baraj havzalarını beslemeye devam ediyor. Uzmanlar su tüketimi konusunda uyarısı yapıyor. En son barajlardaki su seviyesi yüzde 20 civarındaydı. Peki 17 Ocak İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 17.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 17.01.2026 - 10:34
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranı açıklandı. 17 Ocak cumartesi günü itibarıyla açıklanan verilere göre İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları artış eğilimini sürdürüyor ve genel oran yüzde 23,93 seviyesine ulaştı. İşte güncel baraj doluluk oranı verileri

        2

        17 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ 17 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Bugün itibarıyla barajlardaki seviye yüzde 23.93 olarak kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli barajı 32,3

        Darlık barajı 39,56

        Elmalı barajı 72,42

        Terkos barajı 16,31

        Alibey barajı 18,94

        Büyükçekmece barajı 17,67

        Sazlıdere barajı 14,82

        Istrancalar 38,84

        Kazandere 7,86

