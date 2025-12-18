İSKİ 18 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı alarm veriyor. Su seviyesinin düşük olduğu İstanbul'da baraj doluluk oranı en son yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 18 Aralık bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı. İşte, güncel baraj doluluk oranı
18 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 17,8 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 18 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %16,69
Darlık: %28,15
Elmalı: %53,12
Terkos: %18,73
Alibey: %12,41
Büyükçekmece: %16,89
Sazlıdere: %15,48
Istrancalar: %28,53
Kazandere: %1,75