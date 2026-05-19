İSKİ 19 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su oranı kritik seviyede!
İstanbul'daki baraj doluluk oranları, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dikkat çekmeye başladı. Yağışların su kaynaklarına olumlu yansımasıyla birlikte baraj seviyelerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, kentte bulunan 10 barajdan 3'ünün doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Peki, 19 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne seviyede? İşte merak edilen detaylar…
İstanbul’da baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, kentin içme suyu kaynakları olan barajlardaki seviyelerin yükselmesine katkı sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesi üzerinden barajların son durumunu paylaştı. Buna göre, İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler haberimizde…
İSKİ 19 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 19 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,44 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Ömerli Barajı: yüzde 95,20
Darlık Barajı: yüzde 91,98
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,89
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,39
Istrancalar Barajı: yüzde 33,53
Kazandere Barajı: yüzde 55,65
Pabuçdere Barajı: yüzde 56,51