Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 19 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su oranı yüzde kaç, barajlarda ne kadar su kaldı?

        İSKİ 19 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su oranı kritik seviyede!

        İstanbul'daki baraj doluluk oranları, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dikkat çekmeye başladı. Yağışların su kaynaklarına olumlu yansımasıyla birlikte baraj seviyelerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, kentte bulunan 10 barajdan 3'ünün doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Peki, 19 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne seviyede? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel veriler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, kentin içme suyu kaynakları olan barajlardaki seviyelerin yükselmesine katkı sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesi üzerinden barajların son durumunu paylaştı. Buna göre, İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler haberimizde…

        2

        İSKİ 19 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 19 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,44 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 95,20

        Darlık Barajı: yüzde 91,98

        Elmalı Barajı: yüzde 96,04

        Terkos Barajı: yüzde 59,43

        Alibey Barajı: yüzde 65,89

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,39

        Istrancalar Barajı: yüzde 33,53

        Kazandere Barajı: yüzde 55,65

        Pabuçdere Barajı: yüzde 56,51

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silahla döviz bürosunu basan husumetlisine karşı boğuşarak hayatta kalmayı başardı...O anlar kamerada

        Hatay'da husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan ve iş yerine girmeden önce kurşun yağdıran şahsın yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Döviz bürosu sahibinin ve müşterinin silahlı saldırganla boğuşarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlarsa film sahnesini aratmadı. (İHA) 

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"