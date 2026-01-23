İSKİ 23 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 23 Ocak 2026 baraj doluluk oranını açıkladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yeniden toparlamaya başladı. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı belli oldu. İşte güncel baraj doluluk oranı verileri
İSKİ BARAJLARDA SON DURUM 23 OCAK 2026
İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 23 Ocak Cuma günü yüzde 26,1 olarak ölçüldü.
BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 OCAK 2026
Elmalı: %77,6
Darlık: %42,57
Ömerli: %37,38
Istrancalar: %30,78
Alibey: %20,82
Büyükçekmece: %18,14
Terkos: %16,55
Sazlıdere: %15,76
Pabuçdere: %7,46
Kazandere: %5,38