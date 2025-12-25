İSKİ 25 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da uzun süredir etkili olan yağışsız hava, barajlardaki doluluk oranlarını aşağı seviyelere düşürdü. Kentin içme suyunu sağlayan barajlardaki son durum İSKİ tarafından duyuruldu. İşte, güncel baraj doluluk oranı
25 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
25 Aralık 2025 Perşembe günü İSKİ verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,63 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 17,78
Darlık Barajı 27,72
Elmalı Barajı 53,8
Terkos Barajı 17,88
Alibey Barajı 11,74
Büyükçekmece Barajı 16,58
Sazlıdere Barajı 14,62
Istrancalar Barajı 23,38
Kazandere Barajı 3,3