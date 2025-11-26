Habertürk
        İSKİ 26 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 26 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı düşüşte. Kasım ayının son günlerinde yağış azlığı ve kurak geçen yazın ardından barajlardaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü. Peki, 26 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 26.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:51
        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul barajlarındaki su miktarı yüzde 20 seviyesinin altında seyrediyor. Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere Barajı'nda oldu. Barajda su doluluk oranı geçen yıla göre bugün itibarıyla yüzde 1,48’e geriledi. Peki bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 26 KASIM 2025

        İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,14 seviyesine geriledi.

        10 BARAJDAKİ SON DURUM

        Ömerli barajı 16,69

        Darlık barajı 28,21

        Elmalı barajı 49,95

        Terkos barajı 21,34

        Alibey barajı 11,56

        Büyükçekmece barajı 20,84

        Sazlıdere barajı 18,55

        Istrancalar barajı 21,6

        Kazandere barajı 1,48

        Pabuçdere 3,31

