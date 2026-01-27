İSKİ 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesini günlük yeni verilerini duyurdu. İşte, 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı
Giriş: 27.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:00
1
İSKİ 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı açıklandı. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
2
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
27 Ocak barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27.34 oldu.
Ömerli Barajı %39,72
Darlık Barajı %46,19
Elmalı Barajı %80,92
Terkos Barajı %16,79
Istrancalar Barajı %37,14
Kazandere Barajı %4,37
Pabuçdere Barajı %7,37
Alibeyköy Barajı %22,14
3
Büyükçekmece Barajı %18,62
Sazlıdere Barajı %16,39
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ