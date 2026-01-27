Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesini günlük yeni verilerini duyurdu. İşte, 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ 27 Ocak 2026 baraj doluluk oranı açıklandı. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        27 Ocak barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27.34 oldu.

        Ömerli Barajı %39,72

        Darlık Barajı %46,19

        Elmalı Barajı %80,92

        Terkos Barajı %16,79

        Istrancalar Barajı %37,14

        Kazandere Barajı %4,37

        Pabuçdere Barajı %7,37

        Alibeyköy Barajı %22,14

        3

        Büyükçekmece Barajı %18,62

        Sazlıdere Barajı %16,39

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki vahşi cinayette 3 zanlı adliyede!
        İstanbul'daki vahşi cinayette 3 zanlı adliyede!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Psikolojik tedavi gördüğünü gizledi, kusurlu sayıldı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü