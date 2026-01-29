İSKİ 29 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. İşte baraj doluluk oranında son durum
29 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları bugün 27.63 seviyesinde ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %40,51
Darlık Barajı: %46,68
Elmalı Barajı: %80,77
Terkos Barajı: %16,67
Alibeyköy Barajı: %22,37
Büyükçekmece Barajı: %18,77
Sazlıdere Barajı: %16,44
Istrancalar Barajı: %39,31
Kazandere Barajı: %4,03