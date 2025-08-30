İSKİ 30 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından baraj doluluk oranı duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak İSKİ tarafından duyuruluyor. Yaz mevsiminin gelmesi yağışların azalmasıyla birlikte baraj doluluk oranında düşüş gözlemlendi. Peki 30 Ağustos 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, İstanbul'un en önemli su kaynaklarının güncel doluluk oranları
30 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 30 Ağustos Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 40,73 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %36,37
Darlık Barajı: %53,36
Elmalı Barajı: %59,84
Terkos Barajı: %45,75
Alibey Barajı: %24,69
Büyükçekmece Barajı: %41,86