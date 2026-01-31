İSKİ 31 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından 31 Ocak 2026 tarihinde açıklanan güncel verilerle birlikte megakentin su kaynaklarındaki son durum belli oldu. Peki, 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 31.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:57
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 31 OCAK
İstanbul baraj doluluk oranı 31 Ocak bugün yüzde 28,24 olarak kaydedildi.
