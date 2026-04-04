        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 4 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Mega kent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında, barajlardaki doluluk oranlarının son durumu geliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak yayımlanan verilere göre, kente su sağlayan barajların güncel durumu her gün paylaşılıyor. Peki, 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 04.04.2026 - 10:03 Güncelleme:
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan güncel verilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum açıklandı. Peki, 29 Mart 2026 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ’nin paylaştığı son veriler…

        İSKİ 4 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 4 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 68,06 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL SU SEVİYELERİ

        Ömerli Barajı: Yüzde 92,03

        Darlık Barajı: Yüzde 84,17

        Elmalı Barajı: Yüzde 94,29

        Terkos Barajı: Yüzde 53,53

        Alibey Barajı: Yüzde 66,44

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 54,84

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,39

        Istrancalar Barajı: Yüzde 98,55

        Kazandere Barajı: Yüzde 68,41

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 45,99

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!