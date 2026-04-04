4 Nisan İSKİ barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında su seviyesi ne durumda?
Mega kent İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında, barajlardaki doluluk oranlarının son durumu geliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak yayımlanan verilere göre, kente su sağlayan barajların güncel durumu her gün paylaşılıyor. Peki, 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki barajların doluluk seviyesi yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan güncel verilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum açıklandı. Peki, 29 Mart 2026 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ’nin paylaştığı son veriler…
İSKİ 4 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 4 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 68,06 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL SU SEVİYELERİ
Ömerli Barajı: Yüzde 92,03
Darlık Barajı: Yüzde 84,17
Elmalı Barajı: Yüzde 94,29
Terkos Barajı: Yüzde 53,53
Alibey Barajı: Yüzde 66,44
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 54,84
Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,39
Istrancalar Barajı: Yüzde 98,55
Kazandere Barajı: Yüzde 68,41
Pabuçdere Barajı: Yüzde 45,99