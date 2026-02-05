Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 5 Şubat 2026 baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Şubat 2026 baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Şubat 2026 baraj doluluk oranı açıklandı. Yaz ve kış aylarında yağışlarla doğru orantılı olarak baraj seviyesi etkileniyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baraj doluluk oranı verilerini İSKİ duyurdu.

        2

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 33,73seviyesinde.

        Elmalı: %80,55

        Elmalı Barajı: %90,96

        Terkos Barajı: %21,34

        Alibey Barajı: %29,45

        Büyükçekmece Barajı: %23,92

        Sazlıdere Barajı: %20,86

        3

        Istrancalar Barajı: %70,82

        Kazandere Barajı: %10,05

        Pabuçdere Barajı: %9,99

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor