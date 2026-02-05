İSKİ 5 Şubat 2026 baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 5 Şubat 2026 baraj doluluk oranı açıklandı. Yaz ve kış aylarında yağışlarla doğru orantılı olarak baraj seviyesi etkileniyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 05.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:59
İstanbul baraj doluluk oranı verilerini İSKİ duyurdu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 33,73seviyesinde.
Elmalı: %80,55
Elmalı Barajı: %90,96
Terkos Barajı: %21,34
Alibey Barajı: %29,45
Büyükçekmece Barajı: %23,92
Sazlıdere Barajı: %20,86
Istrancalar Barajı: %70,82
Kazandere Barajı: %10,05
Pabuçdere Barajı: %9,99
