İSKİ 6 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel verileri belli oldu. Yağışların ardından Mart ayında yükselişe geçen barajlardaki son durum merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İstanbul’da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, yağış miktarına bağlı olarak değişiklik gösterirken 6 Mart 2026 tarihli güncel veriler merak konusu oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 6 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ömerli Barajı: 63,42
Darlık Barajı: 62,46
Elmalı Barajı: %89,54
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %37,03
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,33
Istrancalar Barajı: %43,17
Kazandere Barajı: %57,71
Pabuçdere Barajı: %31,34
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul’da baraj doluluk oranı 45,62 olarak ölçüldü
