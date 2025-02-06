İSKİ 6 Şubat güncel baraj doluluk oranı: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Son yağışların ardından İstanbul'da bulunan barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?