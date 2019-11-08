İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 8 Kasım Cuma günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintileri...
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 8 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hicret Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 09:13:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 10:06:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 11:31:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 12:12:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 11:48:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Cibali Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 11:11:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Emirgan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 10:48:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-08 09:32:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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