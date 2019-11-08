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İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintileri: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Üsküdar ilçeleri etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSKİ

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 8 Kasım Cuma günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 8 KASIM 2019

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hicret Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 09:13:25.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 10:06:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Turgut Reis Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 11:31:51.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 12:12:42.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 11:48:19.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Cibali Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 11:11:01.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Emirgan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 10:48:34.0
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Valide I Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-08 09:32:30.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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