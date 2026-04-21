İSKİ açıkladı: 21 Nisan 2026 İstanbul barajlarının güncel verileri ile son durumu ne?
İstanbul'da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlar için önemini koruyan başlıca gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından resmi sitesinden yayınlanan veriler doğrultusunda kış aylarında etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yukarı yönlü destekliyor. Peki, 21 Nisan İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İstanbul barajlarının güncel verileri, İstanbullu vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün paylaşılan verilere göre kritik seviyenin üzerine çıkan su seviyesi, önemini koruyarak benzer düzeyde seyretmeye devam ediyor. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İSKİ 21 Nisan 2026 Salı günü baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...
İSKİ 21 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Nisan 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,39 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 92,97
Darlık Barajı: yüzde 86,85
Elmalı Barajı: yüzde 91,29
Terkos Barajı: yüzde 57,16
Alibey Barajı: yüzde 67,38
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62
Istrancalar Barajı: yüzde 39,78
Kazandere Barajı: yüzde 61,09
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,70