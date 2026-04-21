Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İSKİ açıkladı: 21 Nisan 2026 İstanbul barajlarının güncel verileri ile son durumu ne, İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ açıkladı: 21 Nisan 2026 İstanbul barajlarının güncel verileri ile son durumu ne?

        İstanbul'da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlar için önemini koruyan başlıca gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından resmi sitesinden yayınlanan veriler doğrultusunda kış aylarında etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yukarı yönlü destekliyor. Peki, 21 Nisan İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul barajlarının güncel verileri, İstanbullu vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün paylaşılan verilere göre kritik seviyenin üzerine çıkan su seviyesi, önemini koruyarak benzer düzeyde seyretmeye devam ediyor. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İSKİ 21 Nisan 2026 Salı günü baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...

        2

        İSKİ 21 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Nisan 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,39 olarak kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 92,97

        Darlık Barajı: yüzde 86,85

        Elmalı Barajı: yüzde 91,29

        Terkos Barajı: yüzde 57,16

        Alibey Barajı: yüzde 67,38

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62

        Istrancalar Barajı: yüzde 39,78

        Kazandere Barajı: yüzde 61,09

        Pabuçdere Barajı: yüzde 60,70

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ebru Gündeş'ten 'estetik' itirafı

        Konserde estetik yaptırdığını itiraf eden Ebru Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım" dedi. 

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!