BU İLÇELERE DİKKAT: İSTANBUL'DA 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAPILACAK!

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, 4 Haziran Salı günü yani yarın saat 21.00'den; 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar su verilemeyecek. Kesinti yapılacak mahalleler ise şu şekilde;